XV Festival Hípico de Sardoal – 24 de Setembro 21 Setembro, 2017 11:24

Integrado nas Festas do Concelho 2017, vai decorrer o XV Festival Hípico, no domingo, 24 de Setembro, nos terrenos do Freião (junto ao Eucalipto Grosso), a partir das 10 horas da manhã.

As Provas de Obstáculos, que decorrerão entre as 10h e as 15h30m, dividem-se nas seguintes categorias: Escolas, Pequena, Média e Grande.

À semelhança dos anos anteriores, são esperadas dezenas de participantes, oriundos de todo o país, sendo que alguns são reconhecidos pelo seu elevado prestígio.

No período da manhã, a partir das 10h30m, haverá ainda Volteio e Iniciação aos andamentos a cavalo, destinado a crianças e orientado por monitor habilitado.

No local funcionará um Bar, gerido pela Associação Recreativa da Presa, onde será possível almoçar.

Organizado pela ARP, o XIV Festival Hípico de Sardoal conta com apoio deste Município, Exército Português, TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior e diversas empresas locais e regionais.

Consulte o Regulamento do XV Festival Hípico de Sardoal AQUI