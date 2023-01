XV Feira do Cavalo de Ponte de Lima em Julho

Com o Rio Lima como cenário de fundo, está agendado para os dias 6 a 9 de Julho um dos maiores certames dedicados ao cavalo no Norte de Portugal, a XV Feira do Cavalo de Ponte de Lima organizado pelo Município de Ponte de Lima.

O cartaz desta edição tem como figura principal o cavalo Requinte, que se sagrou Campeão dos Campeões da XIV Feira, do criador e proprietário Filipe José Fernandes Sousa, que foi apresentado por Carlos Ramalhete, também ele vencedor da categoria de melhor apresentador desta edição.

O Requinte (Riopele x Laidy por Violino) apresenta as fachas de campeão macho, e de Campeão dos Campeões.

Este cartaz foi concebido por Teresa Aroso, com a fotografia do Requinte, da autoria de Carlos Hernâni, e com um fundo que sugere as tradicionais colchas de damasco de seda antigas, que se punham nas janelas e varandas em dias solenes, na zona do Minho.