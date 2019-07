XIII Feira do Cavalo Ponte de Lima abriu com Gala da Tradição 5 Julho, 2019 18:44

Abriu ontem ao público a XIII Feira do Cavalo de Ponte de Lima, evento de referência a nível nacional e internacional, classificada nestes 13 anos como como “Destino Equestre Internacional”, “Melhor Destino de Horseball” e “Evento do Ano”, entre outros títulos.

O evento com forte predominância desportiva, realiza o Campeonato da Europa de Equitação de Trabalho de Juniores e de Young Riders, a Taça de Portugal de Dressage/CDE, Concurso de Modelo e Andamentos, eleição do Campeão dos Campeões, para além das provas de Equitação de Trabalho, jogos de Horseball, Equitação à Portuguesa e um Derby de Atrelagem.

As Olimpíadas de Equitação Adaptada, que como habitualmente se realizam nos primeiros dias da Feira, decorreram em colaboração com a APPACDM e com a participação de 90 atletas.

Filipe Pimenta, Diretor da Comissão Executiva da Feira do Cavalo, afirmou que “Ponte de Lima com a sua Feira do Cavalo é uma referência. Os cavaleiros da região já são referência à escala nacional, formados em Ponte de Lima”. Filipe Pimenta revelou ainda que “o segredo para o sucesso da Feira, baseia-se em criar a sua própria identidade. (…) A feira é cada vez mais internacional, tal como os próximo eventos “Os Jogos Equestres”, marcados para agosto, de 7 a 10, e o Campeonato da Europa de Horseball, de 12 a 17 de agosto, onde estarão 20 equipas a competir”.

Por sua vez, a Presidente da Associação Concelhia das Feiras Novas, Dra. Ana Maria Machado realçou que “a Feira do Cavalo desde os seus primórdios, é como os campeonatos de equitação adaptada: inclui todos os cidadãos.”

A visita oficial ao evento contou com a presença da Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Engª Carla Alves, que realçou o “mérito de trabalhar com a nossa genética, congratulando o Município por um evento de tão grande projeção turística da região.”

Considerando que a Feira do Cavalo de Ponte de Lima faz a diferença relativamente a outros eventos que se realizam no país, o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes afirmou que a “Feira do Cavalo de Ponte de Lima prima pela qualidade da organização; pela qualidade dos eventos que são realizados ao nível do desporto equestre; pela qualidade dos expositores e obviamente pela qualidade das infraestruturas que temos construído ao longo destes anos.” O autarca reforça que “são estas as condições que fazem de Ponte de Lima seguramente uma das melhores Feiras do país, e eu diria mesmo no contexto daquilo que é a região Norte e Galiza”.

A abertura oficial do Campeonato da Europa de Equitação de Trabalho de Juniores e de Young Riders,e respectivas equipas antecedeu a Gala Tradicional, um espectáculo único e multicultural enchendo de cor e música o recinto da Feira.

A Feira do Cavalo continua até domingo. Consulte o programa AQUI