XIII Campeonato Regional do Norte de Equitação de Trabalho – Inscrições

Vai ter início no próximo dia 6 de Março de 2020, na Feira Anual da Trofa, o “XIII Campeonato Regional do Norte de Equitação de Trabalho e Open de Preliminares e Cavaleiros Consagrados 2020 – RAÇÕES EQUIBOM”.

A Organização do Campeonato é representada pela Dr.ª Inês Leal Reis (Médica Veterinária).

As Jornadas que compõem o Campeonato constam do calendário seguinte:

• 6,7 e 8 de Março

– Feira Anual da Trofa (Confraria do Cavalo, Mercado da Feira, Apartado 262),

– Escalões: Preliminares, Cavalos e Cavaleiros Debutantes, Juvenis, Júniores, Consagrados A e B

• 26 de Abril

– Centro Hípico e Turístico do Vale do Sousa (Lugar Monte Amparo, Covas, Lousada),

– Escalões: Preliminares, Cavalos e Cavaleiros Debutantes, Juvenis, Júniores, Consagrados A e B

• 10 de Maio

– Barcelos

– Escalões: Preliminares, Cavalos e Cavaleiros Debutantes, Juvenis, Júniores, Consagrados A e B

• 10 de Junho

– Lousada (Em frente ao hospital), Organização: União de Freguesias de Silvares, Nogueira, Alvarenga e Pias.

-Escalões: Preliminares, Cavalos e Cavaleiros Debutantes, Juvenis, Júniores e Consagrados A e B.

• 14 e 15 de Agosto

– Jogos Equestres de Ponte de Lima, (Expolima)

– Escalões: Preliminares, Cavaleiros Debutantes, Cavalos Debutantes, Juniores, Juvenis, Consagrados A e B.

• FINAL: 5 e 6 de Setembro

– Quintela, Longra – Felgueiras

– Escalões: Preliminares, Cavaleiros Debutantes, Cavalos Debutantes, Juniores, Juvenis, Consagrados A e B.

As inscrições deverão ser feitas em modelo próprio (Anexo), o qual após preenchido deve ser, assinado (pelo encarregado de educação em caso de concorrentes menores) e enviado para: lealreines@gmail.com.

Tanto os cavalos como os cavaleiros deverão estar federados – Federação Equestre Portuguesa e os números de federação têm que constar da ficha de inscrição para validação.

Após rececionadas, as inscrições serão enviadas para a APSL para validação. Consideram-se inscritos os conjuntos, cuja validação da inscrição foi confirmada pela APSL. Apenas os conjuntos com inscrição validada podem participar nas Jornadas do Campeonato.

As inscrições no Campeonato devem ser feitas até um mês antes do início do mesmo.

A subscrição de um seguro é da inteira responsabilidade do concorrente. EM TODO O CASO, AS COMISSÕES ORGANIZADORAS DAS JORNADAS NÃO SE RESPONSABILIZARÃO POR QUALQUER ACIDENTE QUE ACONTEÇA DURANTE O PERÍODO DAS PROVAS COM OS CONCORRENTES E/OU SUAS MONTADAS (o período de prova abrange o dia imediatamente anterior à competição e, bem assim o dia imediatamente posterior à competição).

CLASSIFICAÇÃO

A classificação de cada jornada decorre como estabelecido no regulamento e como tem sido até ao momento no CRNET.

A classificação final será calculada da seguinte forma:

Fase de apuramento – 5 primeiras Jornadas

– vale ¾ da classificação final

– são consideradas as 4 melhores provas, as quais valem ¾ da classificação.

– no final da Fase de Apuramento será enviado o “Ranking da Fase de Apuramento” aos concorrentes.

Final: vale ¼ da classificação final.

BOXES

Às Comissões Organizadoras (CO) está reservado o direito de cobrança de boxe. A boxe deverá ser requisitada e confirmada até 15 dias antes da jornada. Deverá ser feita uma transferência bancária à Ordem da Comissão Organizadora em questão. Os senhores cavaleiros deverão ter em atenção a confirmação da participação na prova e o pagamento da boxe até 15 dias antes de cada jornada, com o risco de não terem boxe para a sua montada.

Agradecemos que na altura do pagamento, seja enviado um comprovativo do mesmo para a CO.

Atempadamente terão acesso aos pormenores relativos aos pagamentos.

TAXA DE MANUTENÇÃO DE OBSTÁCULOS

Será pedida a colaboração de todos os concorrentes para a manutenção do parque de obstáculos.

Atendendo a que não há valor de inscrição nas provas e que há desgaste do material, a colaboração de todos torna-se imprescindível!

Assim, sendo a cada concorrente cabe uma taxa de 60 euros / Campeonato, a ser entregue ao representante do Campeonato na primeira prova que realizar.

Ficha de inscrição AQUI

