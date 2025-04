XII Oeste Lusitano – Desfile Equestre 4 de maio

O Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, recebe a 12.ª edição do Festival Oeste Lusitano entre os dias 1 e 4 de maio.

O evento encerra no domingo, 4 de maio, com o tradicional Desfile Equestre pela cidade, destacando-se este ano uma homenagem especial ao cavaleiro José Tanganho, figura marcante do desporto equestre português e natural das Caldas da Rainha. Tanganho conquistou notoriedade ao vencer a única edição da Volta a Portugal a Cavalo, realizada em outubro de 1925, também conhecida como Circuito Hípico de Portugal.

Informações para Participantes do Desfile:

Inscrição obrigatória através da ficha disponível AQUI

Check-in obrigatório no local, no dia do desfile

Apenas para Cavaleiros e Amazonas devidamente trajados, com as suas Montadas ou Charretes

Não são aceites inscrições da população para andar a cavalo ou de charrete

Receção de participantes a partir das 09h00, no Parque D. Carlos I

Início do desfile às 10h00, com partida do mesmo local

Após o início do desfile, não será possível integrar o percurso.