XII Oeste Lusitano 2025 homenageia cavaleiro histórico José Tanganho

A cidade das Caldas da Rainha volta a ser palco de um dos mais emblemáticos eventos do calendário equestre nacional: o XII Oeste Lusitano, que decorre entre os dias 30 de abril e 4 de maio de 2025. Organizado pela Associação de Criadores do Puro Sangue Lusitano do Oeste, com o apoio da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, o evento presta este ano homenagem a uma figura lendária da história equestre portuguesa: José Tanganho.

Natural das Caldas da Rainha, Tanganho montando Favorito, entrou para a história há cem anos ao vencer a Volta a Portugal a Cavalo, feito notável pela sua garra, paixão e inteligência tática, superando cavaleiros militares experientes numa altura em que dominavam a prova.

A programação do XII Oeste Lusitano inclui:

30 de abri l (22h30): Largada noturna de touros

l (22h30): Largada noturna de touros 1 de maio (14h30): 1.º Concurso de Atrelagem de Tradição

(14h30): 1.º Concurso de Atrelagem de Tradição 1, 2 e 3 de maio (23h59): Largadas noturnas de touros

(23h59): Largadas noturnas de touros 2 de maio (15h00): Provas de Ensino do Concurso Hípico

(15h00): Provas de Ensino do Concurso Hípico 3 de maio:

09h00 – Continuação das provas de Ensino

10h30 – Concurso de Modelo e Andamentos

14h30 – Provas de Obstáculos

4 de maio:

09h00 – Continuação das provas de Obstáculos

10h00 – Desfile Equestre pela cidade

Além da vertente competitiva, o Oeste Lusitano celebra também a forte tradição equestre da região, patente em eventos como o Passeio Equestre de Reis e o Passeio pelas Iluminações de Natal, que em 2024 reuniu 50 cavalos montados, 36 charretes e cerca de 200 participantes, culminando numa bênção simbólica dos animais junto à Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

Outro momento de destaque será a cerimónia de constituição da AMPC – Associação de Municípios Portugueses do Cavalo, da qual o Município das Caldas da Rainha é membro fundador. A cerimónia terá lugar no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, no dia 30 de abril, às 11h00.

