XII Feira do Cavalo de Ponte de Lima 23 Maio, 2018 6:43

Consagrando a marca Ponte de Lima Equestre, o Município de Ponte de Lima volta a apostar fortemente na Feira do Cavalo, um evento premiado pelo Turismo de Portugal que muito tem contribuído para a dinamização da vila e da região do Alto Minho.

A sua internacionalização é o principal objectivo fazendo da Feira do Cavalo um evento âncora, sendo uma excelente via de promoção do turismo e dos produtos limianos no estrangeiro.

A Feira do Cavalo oferece a oportunidade de assistir a inúmeras provas, destacando-se as competições oficiais que pontuam para os campeonatos nacionais e ranking internacional.

Premiada pelo Turismo de Portugal, esta iniciativa transforma Ponte de Lima num local de grande dinâmica desportiva, cultural e turística, tendo conquistado um lugar cimeiro ao nível dos grandes eventos equestres, promovendo e aumentado a sua visibilidade.

Em 2018 e perante o grande sucesso registado nas edições anteriores, realizar-se-á entre 28 de Junho a 1 de Julho a XII Feira do Cavalo.