X Edição da Feira do Cavalo de Cabeceiras de Basto

Organizada pelo Clube Equestre de Basto com o apoio da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a Feira do Cavalo que vai decorrer no Centro Hípico de Cabeceiras de Basto oferece um programa variado com atividades equestres e animação musical.

Nesta edição 2022 destaque para o Espetáculo Equestre – Emoções Ibéricas com a participaçao especial da artista Liska Llorca – artista plástica especializada na criação de quadros equestres de grande formato ao vivo ‘LiVe PaiNTiNG’.

PROGRAMA

sexta-feira – 10 junho

15:00 – Abertura oficial da X Feira do Cavalo – com a atuação do Grupo de Jovens da Banda Cabeceirense.

Poule de Ensino

Animação do Grupo de Cavaquinhos da Escola Profissional Agrícola Eng. Silva Nunes

22:00 – Espetáculo Equestre – Emoções Ibéricas com a participaçao especial da artista Liska Llorca

sábado – 11 junho

09:30 – Prova de Ensino – Equitação de Trabalho Campeonato Regional entre Douro e Minho

13:00 – Prova de Obstáculos – Cruzes

20:00 – Prova de Maneabilidade – Equitação de Trabalho

22:00 – Atuação de grupo musical – Banda Sabor

domingo – 12 junho

09:30 – Prova de Velocidade – Equitação de Trabalho

Entrega de Prémios

13:00 – Prova de Obstáculos – Cruzes

Grupo de Concertinas “Os Amigos do campo do Seco” pela recinto da Feira

18:30 – Hora dos Campeões – Cerimónia de entrega de prémios