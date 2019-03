World Games Special Olympic. Resultados dos Atletas Nacionais em Abu Dahbi 18 Março, 2019 7:19

Iniciou-se no passado dia 14 de Março, os World Games Special Olympics 2019, em Abu Dahbi – capital dos Emirados Árabes Unidos.

Depois de breve estadia na cidade de Ajman e de uma emocionante e motivante cerimónia de abertura dos World Games Special Olympics, no Estádio Zayed Sports City, os 4 cavaleiros portugueses iniciaram as suas provas em Abu Dhabi.

As provas estão a decorrer no Centro Hípico do Al Forsan Internacional Sports Resort, julgadas por juízes FEI formados para provas de Equitação Special Olympics.

Terminaram hoje (17-3) as provas Working Trail onde Lucélia Glória conquista a prata, sagrando-se Vice-campeã Mundial, nível CS; Álvaro Pereira, no nível A, alcança o 4ºlugar com a mesma pontuação do 3ºlugar; Pedro Pereira, no nível CI, em 4ºlugar colado ao pódio; e Nathalie Sousa fica em 5ºLugar, nível BI.

Os cavaleiros continuam motivados e a trabalhar para melhorar de dia para a dia. Amanhã (18-3) irão disputar a English Equitation.

O Treinador, Ivo Patronilho diz: “estou muito orgulhoso do percurso feito até aos World Games por cada um dos 4 magníficos, e da atitude que mostraram em pista. Ganhar nunca é fácil, mas vi que estamos no bom caminho. Trabalhamos muito para representar o Special Olympic Portugal o melhor que nos é possível e os resultados vão surgindo”.

Para esta Prova Internacional, Ivo Patronilho tem na sua equipa a Fisioterapeuta Ângela Mesquita e a Treinadora Assistente Sue Wilson (ambas Extra Staff).

Recordamos que a conhecida marca FOUGANZA by Decathlon é o patrocinador oficial da equipa de Equitação SOP para os World Games Special Olympic 2019 – Abu Dabhi, sendo a marca que equipa os cavaleiros portugueses.

A modalidade Equitação nos World Games Special Olympics 2019 conta agora com a participação de 150 cavaleiros de todo o mundo.

Fonte: PR