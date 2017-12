Workshop sobre Biotecnologias Reprodutivas Aplicadas à Espécie Equina – o caso do Cavalo do Sorraia 15 Dezembro, 2017 7:57

Organizado pela Escola Superior Agraria de Santarém realiza-se no dia 19 de Janeiro, no Auditório da ESAS, um Workshop sobre Biotecnologias Reprodutivas Aplicadas à Espécie Equina – o caso do Cavalo do Sorraia. Inscrições gratuitas mas obrigatórias.