Workshop: Movimento quântico sistémico com cavalos

A associação Todos a Galope com o apoio da facilitadora Xanda Barda organiza nos dias 17 e 18 de Novembro um ‘workshop’ vivencial sobre a técnica do movimento quântico sistémico com cavalos.

Através do movimento quântico sistémico e das nossas intenções, os cavalos facilitam a transmutação de energias contidas no nosso ser. Tal harmonia dá-se pelo acesso às informações dos campos morfogenéticos e da malha quântica do universo. A conexão alma/cavalo e vice-versa é fortemente percebida pelos sentimentos aflorados durante esta técnica, que transforma a emoção em comunicação com o universo.

Faça a sua inscrição através do Tlm 915313678 WhatsApp ou sms

Morada: Travessa Francisco Resende, 1500-289 Lisboa

Telf. 21 131 8200