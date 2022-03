Workshop de Katrina Würst com boa adesão

O Workshop de Katrina Würst organizado pela Federação Equestre Portuguesa, com o apoio da Faculdade de Medicina Veterinária e da Sociedade Hípica Portuguesa que decorreu no passado fim-de-sema, contou com 41 inscritos.

No sábado (26) decorreu a sessão teórica na Faculdade de Medicina Veterinária, onde abordaram-se temas ligados à escala de treino, julgamento de provas de todos os escalões desde Children até ao Grande Prémio. Focou-se também no GP Freestyle as repectivas regras e as músicas adequadas a cada cavalo.

No domingo decorreu a sessão pratica na Sociedade Hípica Portuguesa onde foram julgados conjuntos de vários escalões, desde juniores, Grande Prémio e cavalos novos. O julgamento esteve a cargo da juíza alemã, Katrina Würst, (5*) que deu notas e comentários. Os juízes nacionais tiveram a oportunidade de julgar os conjuntos, fez-se um tipo de “shadow judging”.

Foi um Workshop muito produtivo para os juízes nacionais, Atletas, Treinadores e Criadores que assistiram a sessão pratica no domingo.