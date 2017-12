WEG 2018: Novo lote de passes diários estará à venda a partir de 20 de Dezembro 19 Dezembro, 2017 11:37

Após terem esgotado os passes diários para os Jogos Equestres Mundiais (JEM) que garantem o acesso a todas as competições do dia escolhido, vai ser colocado à venda um novo lote de passes a partir de 20 de Dezembro. Além dos passes diários a organização colocará também à venda, ingressos válidos para um fim-de-semana. Os J.E.M ocorrem de 11 a 23 de Setembro de 2018 no Tryon International Equestrian Center em Tryon (N.C.), Estados Unidos.

Devido à procura de passes diários para todas as provas a organização vai colocar à venda mais 500 destes passes para os dias 12, 19, 20 e 21 de Setembro. Pela primeira vez, serão vendidos passes válidos para um fim-de-semana. Esta modalidade dá acesso a todas as competições durante o fim-de-semana seleccionado : 15 e 16/9 ou 22 e 23/09.

A Comissão Organizadora espera que estes Jogos Equestres Mundiais sejam o maior evento desportivo nos Estados Unidos e o quarto maior do mundo em 2018.

Os Jogos Equestres Mundiais ocorrem de quatro em quatro anos, intercalando com os Jogos Olímpicos, e têm as modalidades de Saltos de Obstáculos, Dressage, Paradressage, Endurance, Atrelagem, Reigning, CCE e Volteio. Nos doze dias de competições, são esperados participantes em representação de 70 países.

