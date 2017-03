WEF: Laura Kraut vence a prova inaugural da 10ª semana 16 Março, 2017 12:11

A cavaleira americana Laura Kraut venceu com a égua Caelle de 8 anos, a prova inaugural disputada ao cronómetro (1,45m) da 10ª semana do Winter Equestrian Festival na Florida, EUA.

Vinte dos sessenta e nove participantes terminaram sem faltas, porém Laura Kraut com Caelle (Clinton x Darco) estabeleceu o melhor tempo 62,25s assegurando a vitória deixando o segundo lugar para a sua compatriota Laura Chapot com Tornhill Kate que cortaram os visores em 62,31s. A britânica Emilly Moffatt completou o pódio feminino, montando o KWPN Zagahorn (63,00s).

Laura Kraut feliz com a prestação da sua jovem Caelle que debutou em provas internacionais comentou, “Estou bastante satisfeita. Recebi a égua com seis anos e no ano transacto apenas saltei as provas para cavalos de 7 anos. Esta foi a sua primeira prova FEI (1,45m), portanto começámos bem a época. Caelle demonstrou ser super rápida, competitiva e corajosa.”

Resultados