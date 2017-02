WEF: Jessica Springsteen ganha a prova inaugural da 5ª semana; Luciana Diniz regressa às pistas em Palm Beach 9 Fevereiro, 2017 12:47

Robert Ellis, responsável pelos traçados do CSI5* Winter Equestrian Festival que decorre esta semana no Palm Beach International Equestrian Center em Wellington, traçou para a jornada inaugural, uma Tabela A ao cronómetro a 1,45m que contou com 76 participantes, sendo que, 25 terminaram a prova sem faltas e 7 optaram por retirar ou foram eliminados.

Jessica Springsteen, e a competitiva égua Tiger Lilly, o último conjunto da ordem de entrada, alcançaram a vitória em 57,57s. Leslie Howard com Donna Speciale foi 2ª classificada (58,36s) enquanto o brasileiro Luís Felipe de Azevedo e Collin ocuparam o 3º lugar (59,42s). O brasileiro Yuri Mansur que se tem destacado nas provas deste circuito, alcançou o 7º lugar com Cula Lou V (60,35s).

LUCIANA DINIZ EM PALM BEACH (EUA)

A cavaleira portuguesa Luciana Diniz que viajou até Wellington com os cavalos Fit for Fun e Lennox, regressou às competições esta quarta-feira. Montando o garanhão Oldenburgo de 16 anos, na prova ao cronómetro (1,35m), penalizou 5 pontos tendo terminado em 36º lugar.

A recordar que em Setembro do ano transato, Luciana sofreu uma queda quando montava Lennox na etapa do Global Champions Tour de Viena, que teve como consequência uma fractura no tornozelo que a deixou ausente da alta competição durante 5 meses.

CSI5* Resultados

Resultados – Prova 1,35m