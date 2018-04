WEF 2018: Vitória da veterana Margie Engle no Grande Prémio Rolex 1 Abril, 2018 17:30

A americana e aniversariante Margie Engle, em plena forma aos 60 anos, venceu neste sábado o Grande Prémio Rolex (CSI5*) montando o garanhão Oldemburgo Royce de 14 anos, cruzando os visores de chegada no Palm Beach International Equestrian Center em Wellington, Florida (EUA), sem faltas no desempate em 39,56s. Pelo seu triunfo, Margie recebeu €134.000 ($165.000) em prize money.

O brasileiro Luiz Francisco de Azevedo com o garanhão KWPN de 11 anos Comic, foi segundo classificado (42,52s), enquanto o irlandês Conor Swail com o garanhão Ruben Ls La Sillva ocupou o 3º lugar do pódio tendo penalizado quatro pontos no desempate (40,17s).

Estiveram em pista 40 conjuntos dos quais 6 habilitaram-se ao desempate (1,60m) desenhado pelo brasileiro Guilherme Jorge, chefe de pista dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Resultados AQUI