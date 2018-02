WEF 2018: Rodrigo Pessoa ganha o Grande Prémio 27 Fevereiro, 2018 8:08

O olímpico brasileiro, Rodrigo Pessoa, com o garanhão Oldenburger Chaganus, de 10 anos (Chacco Blue x Carthago), conquistou o Grande Prémio do CSI2* do Winter Equestrian Festival em Palm Beach, Florida com 36,11s. Wilhelm Genn (ALE) foi segundo classificado com Dieta (37,28s) enquanto o americano Wilton Porter com Delinquent JX ocupou o terceiro lugar do pódio (39,33s). Francisco Musa (BRA) foi quarto classificado com Sharapova Império Egípcio, uma filha do lendário Baloubet du Rouet (0/4-34,96s).

Satisfeito com o seu resultado, Rodrigo afirmou, “Chaganus é um cavalo muito voluntarioso, mas tem dificuldade em soltar-se. É muito bom montá-lo, é cuidadoso e não quer tocar nos saltos. Os percursos limpos com o cavalo na sexta-feira e neste domingo foram realmente importantes para determinar se devo subir de nível.

Chaganus, que foi montado pelo brasileiro Yuri Mansur entre 2015 e meados de 2017, foi vendido a Rodrigo Pessoa no final do ano transacto.

Dos 45 conjuntos que alinharam neste Grande Prémio no domingo passado, apenas 12 com uma primeira mão sem faltas, disputaram o desempate. Os três primeiros classificados foram os únicos a conseguir duplos percursos sem faltas.

Resultados G.P. AQUI