WEF 2018: Joaquim Malta de Abreu vence prova em Palm Beach (VÍDEO) 15 Março, 2018 19:43

O cavaleiro português Joaquim (Guga) Malta de Abreu, que vive nos Estados Unidos há vários anos, começou a 10ª semana do circuito Winter Equestrian Festival, com uma vitória.

Montando o castrado Oldenburgo TSF Arino du Rouet (Larino x Baloubet du Rouet) de 13 anos, Guga Malta de Abreu, venceu esta quinta-feira uma prova com desempate (1,40m) do Winter Equestrian Festival em Palm Beach (EUA) tendo registado o melhor tempo 31,91s dos 17 conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Na segunda posição ficou classificado Michael Morrissey com Fay Lovsky (32,88s) enquanto Nick Gegen ocupou o 3º lugar com Coral Reef Baloufino (33,17s). Dos cerca de 84 conjuntos que alinharam nesta prova, 38 disputaram o desempate.

TSF Arino du Rouet, propriedade da Two Swans Farm, foi anteriormente montado pelo americano Todd Minikus que conquistou o 2º lugar numa prova com desempate no CSI5* Saugerties, em Nova Iorque.

