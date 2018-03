WEF 2018: Irlandês Daniel Coyle ganha o Grande Prémio; Rodrigo Pessoa fica em segundo 11 Março, 2018 18:14

A chuva intensa que caiu na noite deste sábado (10/03), não impediu a realização do Grande Prémio (1,60m) patrocinado pela Douglas Elliman Real Estate que decorreu no Palm Beach International Equestrian Center, em Wellington, E.U.A.

Alinharam nesta prova 40 conjuntos, mas apenas 6 disputaram o desempate num percurso desenhado pelo irlandês Alan Wade, um dos chefes de pista, responsáveis pelos percursos dos Jogos Equestres Mundiais a realizar em Tryon (EUA). Daniel Coyle (IRL) com a égua Holsteiner Cita de 12 anos (Casall x Pik Ramiro), ao conseguir o único duplo percurso sem faltas em 42,51s, assegurou a vitória e uma fatia do prize money global de €312 mil euros (U$ 384 mil).

O campeão olímpico brasileiro, Rodrigo Pessoa, conquistou o segundo lugar com Chaganus (39,59s), seguido do seu compatriota Rodrigo Lambre com Coleman (41,62s), tendo ambos penalizado 4 pontos no desempate.

Resultados – Grande Prémio AQUI