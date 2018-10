WBFSH: Studbook Lusitano ocupa a 8ª posição no Ranking Mundial de Raças 16 Outubro, 2018 8:05

Os rankings finais de 2018 da World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) foram actualizados no dia 30 de Setembro, contemplando o Studbook Lusitano com a 8ª posição (9.733 pontos) na classificação de raças de cavalos de Dressage.

Pontuaram para o Studbook os Lusitanos: Dragão das Figueiras (x Único) 1807 pts, Coroado (x Rubi) 1739 pts, Bariloche (x Rouxinol) 1659 pts, Fogoso (x Rico) 1606 pts, Xiripiti (x Qualificado) 1463 pts. e Xenofonte d’Atela (x Hostil) 1459 pts. No ranking de criadores, a Sociedade Quinta das Terras ocupa o 60º lugar entre os 749 considerados.

O Studbook KWPN (13.745 pts) mantém-se na primeira posição deste ranking, e os cavalos que pontuaram foram: Verdades (x Florett AS), Unee BB (x Gribaldi), Blue Hors Zack (x Rousseau), Zaire-E (Son de Niro), Cennin (x Vivaldi) e Buriel K.H. (x Osmium).

Em saltos de obstáculos a criação KWPN demonstra também que atravessa um grande momento da sua história. Três cavalos KWPN ocupam os primeiros dez lugares do ranking: Zinius (x Nabab de Reve), Explosion W (x Chacco-Blue), Bintang II (x Tangelo van de Zuuthoeve), Eddie Blue (x Zirocco Blue) e Admara 2 (x Padinus). O melhor cavalo de saltos este ano é Ziniuns do cavaleiro holandês Harrie Smoulders.

No Concurso Completo, os cavalos KWPN reforçam a sua supremacia, seguidos pelos irlandeses e Sela Francês. A égua Cekatinka do neozelandês Tim Price é a melhor desta lista.

Confira o ranking cavalos de Dressage AQUI

Rankings completos AQUI