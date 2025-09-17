WBFSH: Studbook Lusitano confirma 6ª posição no Ranking Mundial de Raças

A World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) divulgou o mais recente ranking mundial de stud-books, com base nos resultados validados pela FEI entre 1 de outubro de 2024 e 31 de agosto de 2025.

O Studbook do Puro Sangue Lusitano volta a afirmar a sua excelência ao manter a 6ª posição mundial na disciplina de Dressage, com um total de 9087 pontos, reforçando a consistência e qualidade desta raça no panorama equestre internacional.

Principais destaques individuais

A pontuação do Studbook Lusitano resulta do desempenho de vários cavalos de elite, entre os quais:

Imperador dos Cedros (x Rubi) – 1615 pts

Lírio MVL (x Zeus do Lis) – 1549 pts

Jota das Figueiras (Épico das Figueiras) – 1499 pts

Irão (x Rubi) – 1493 pts

Gavião dos Cedros (x Rubi) – 1487 pts

Gladiador do Lis (x Peralta Pinha) – 1444 pts

O icónico garanhão Rubi AR figura ainda entre os Top 16 garanhões de Dressage do mundo em 2025, reforçando a influência da genética lusitana na disciplina.

Contexto internacional

No topo do ranking de Dressage, o Studbook KWPN mantém-se em 1º lugar, seguido pelo Hanoveriano e pelo Oldenburgo.

A WBFSH também divulgou a lista dos garanhões de Dressage, Saltos de Obstáculos e Concurso Completo com maior número de descendentes pontuados, definindo assim os progenitores que integram o Top 100 mundial.

Ranking – Studbook Lusitano AQUI

Ranking – Garanhões AQUI

Rankings completos AQUI