WBFSH: Dressage Plus é 3.º no Ranking Mundial de Criadores
Terminado o Campeonato da Europa de Dressage 2025, a World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) publicou o mais recente ranking mundial de criadores de cavalos de Dressage, com base nos resultados validados pela Fédération Équestre Internationale (FEI) entre 1 de outubro de 2024 e 31 de agosto de 2025.
Graças aos extraordinários resultados do garanhão «Zonik Plus», da coudelaria Dressage Plus e montado pelo cavaleiro belga Justin Verboomen — dupla medalha de ouro no recente Europeu —, Portugal conquistou um lugar de destaque no palco internacional da Dressage.
Este feito histórico coloca a Dressage Plus em 3.º lugar entre os 696 criadores registados na WBFSH, um marco sem precedentes para a criação nacional.
Top 3 Mundial de Criadores de Dressage — WBFSH (agosto 2025)
-
Stephan Kurz 🇩🇪 — 2688 pontos
-
Kurt Gosmer 🇩🇰 — 2503 pontos
-
Dressage Plus 🇵🇹 — 2500 pontos