Vs Jornadas do Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos – Golegã

No sentido de dar continuidade a projecto GTIE, vão realizar-se no próximo dia 8 de Novembro, na Golegã, por ocasião da XLII Feira Nacional do Cavalo – Feira de São Martinho, as Vs Jornadas do Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos, sob o título “Panorama da investigação equina em Portugal”, cujo programa anexamos.

O GTIE (Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos), constituído em 2007, nasceu de um conjunto de vontades de várias equipas portuguesas de investigação na área dos equinos, no sentido de divulgar o trabalho realizado entre os vários membros, de fortalecer os laços com outros grupos e equipas estrangeiras e de estimular e optimizar esforços na área da investigação e do desenvolvimento no sector da equinicultura.

Inscrição: 20€ profissionais / 10€ estudantes

(inclui documentação e coffee breaks

Contactos para Inscrições (Até dia 3 de Novembro)

Preencher ficha de inscrição e enviar, Juntamene com o comprovativo de pagamento para gtiejornadas@gmail.com

NIB: PT50 0035 0011 00006923630 69

