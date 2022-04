Decorreu no passado sábado (23) o Prix de l’Atlantique (Grupo 1) no Hipódromo de Enghein localizado em Soisy-sous-Montmorency (França) e no qual os melhores trotadores disputaram um percurso de 2.150 metros com uma partida lançada por carro.

«Vivid Wise AS» campeão em titulo com Matthieu Abrivard, apesar de uma má partida, conseguiu relegar para a segunda posição o favorito, Etonnant. «Délia du Pommereux» de Sylvain Roger, completou o pódio.

Resultados