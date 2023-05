Viva um dia intenso em ParisLongchamp e descubra futuros campeões!

As Poules d’Essai Emirates, 2 corridas de galope do Grupo 1, irão revelar a nova geração de poldros e poldras de 3 anos.

Uma oportunidade para descobrir os campeões de amanhã, aproveitando as muitas atividades gratuitas oferecidas pelo Hipódromo em Paris Longchamp.

Com as Poules d’Essai Emirates a pouco mais de uma semana de distância, temos uma ideia melhor de alguns dos candidatos. Enquanto «Pensée Du Jour», «Crown Princess» e «Jannah Rose» têm o Prix de Diane em vista e podem muito bem alinhar no Prix Saint-Alary no dia do Guineas Francês, «Blue Rose Cen», «Sauternes», «Lindy», «Cracksmania» e «Elusive Princes»s têm as corridas para poldras na sua agenda.

Quanto aos poldros, a imagem é menos clara. O vencedor do Prix de Fontainebleau, «American Flag», representa a melhor chance nos poldros. «Valimi» deve ser observado, assim como «Good Guess», que foi impressionante no Prix Djebel.

Neste momento, «Big Rock» e «Flight Leader» ainda estão a ser considerados pelo Jockey-Club e fazem parte de uma piara muito promissora de perspectivas francesas de três anos, com a adição tardia de «Ace Impact», um impressionante vencedor na passada quinta-feira em Chantilly.