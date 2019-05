Viva as férias de Verão 2019!

“O que podemos fazer com as nossas crianças durante as longas férias de Verão?”

Inscrevê-las nos campos de férias de verão do Pony Club do Porto pode ser uma excelente opção!

Temos um verdadeiro paraíso escondido no centro da cidade do Porto.

Um local verdadeiramente especial, onde poderão deixar as vossas crianças, não para serem meramente ocupadas, mas onde poderão brincar, jogar, partilhar, fruir de experiências únicas, … num ambiente fantástico, um espaço amplo, equipado e seguro, com uma equipa de pessoas extremamente habilitadas técnica e psicologicamente e igualmente cuidadosas.

Atividades? Muitas atividades diferentes e divertidas: cuidar, montar e alimentar os póneis, interação com cães, aulas de capoeira, dança, trabalhos manuais, leituras de contos , vivências nas hortas, … São algumas das muitas surpresas divertidas, prazerosas e lúdicas esperadas nos nossos campos de férias!

Num lugar em pleno contacto com a natureza e com animais, onde todos têm iguais oportunidades, sempre opcionais, e onde a partilha, a diversão e a amizade são as máximas dos dias aqui passados!

As inscrições são limitadas. Peçam mais informações por email para ponyclub@ponyclubdoporto.org ou via telemóvel nr. 926 550 267!