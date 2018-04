Vitórias sueca e portuguesa no encerramento do Vilamoura Atlantic Tour 2018 (VÍDEO) 2 Abril, 2018 9:01

A edição de 2018 do Vilamoura Atlantic Tour terminou neste domingo, com a vitória da jovem cavaleira sueca, Irma Karlsson de 25 anos, com Chacconu (Chacco-Blue x Perhaps van het Molenvondel) de 8 anos, no Grande Prémio Câmara Municipal de Loulé.

Nesta prova, qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais 2018 e Campeonato da Europa de 2019, com obstáculos a 1,50 metros, participaram 48 conjuntos. Ficaram apurados para o desempate apenas sete conjuntos, dois dos quais terminaram sem faltas. 13 Conjuntos optaram por retirar e um foi eliminado.

O francês Morgan Bordat e Star de La Beviere vencedores do Grande Prémio a semana passada, foi o conjunto 2.º classificado neste Grande Prémio e Harry Marshall, pela Irlanda, conquistou a 3ª posição montando Barcelona.

Os portugueses melhor classificados nesta prova, foram Duarte Seabra que ficou em 8º com Fernhill Curra Quinn e António Matos Almeida com Nikel de Presle em 9º lugar, que penalizaram ambos 4 pontos na primeira mão.

Nas restantes provas do último domingo da edição de 2018 do Vilamoura Atlantic Tour, Chloe Aston (GBR) com Amigo T venceu a prova de 1,40m. O cavaleiro português António Matos Almeida, com Irene van de Kwachthoeve foi segundo classificado e Laurent Goffinet (FRA) ficou em terceiro com Valkyrie Condeenne. João Pedro Gomes ocupou o 5º lugar montando Ame Moi O Sandor.

Triunfo dos portugueses, Gustavo Costa Fernandes com Cognac Z na prova Escolha os Seus Pontos (1,30m) e Nuno Martins com Ateu que venceu a prova de 1,20m.

O último fim-de-semana de competição contou ainda com a vitória do brasileiro Sílvio Teixeira da Silva, no sábado, no Pequeno Grande Prémio Lion of Porches (1,45m) com Charme de Atie Z

Os concursos de saltos regressam a Vilamoura no Verão, com o Vilamoura By Summer 2018 (06/07-15/07), organizado igualmente pelo Centro Hípico de Vilamoura. Entre 27 de Setembro e 7 de Novembro, realiza-se o Vilamoura Champions Tour 2018 que este ano passa das quatro semanas inicialmente previstas para seis. Disputam-se quatro CSI3* e dois de categoria CSI2*, contemplando mais de 20 provas pontuáveis para o ranking mundial FEI. O programa conta com dois Grandes Prémios de €50.000 cada um, com dupla pontuação para o ranking.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados completos