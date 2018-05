Vitória histórica do Brasil na Taça das Nações de La Baule (VÍDEO) 20 Maio, 2018 23:25

A equipa brasileira composta por Luiz Felipe de Azevedo Filho montando Chaccomo (1/1), Felipe Amaral com Germanico T (5/9), Yuri Mansur e Vitiki (0/4) e Pedro Veniss com Quabri de L’Isle (1/0) garantiu uma vitória inédita na Taça das Nações no 55º CSIO5* de La Baule em França após terminar os dois percursos a 1,60m com apenas 7 pontos.

Holanda foi 2º classificada com 8 pontos e a Suíça ficou em terceiro com nove pontos.

1º Brasil – 7 pontos

Luiz Felipe de Azevedo Filho / Chaccomo (1/1)

Felipe Amaral / Germanico T (5/9)

Yuri Mansur / Vitiki (0/4)

Pedro Veniss / Quabri de L´Isle (1/0)

2º Holanda – 8 pts

Jur Vrieling / VDL Glasgow VH Merelsnet N.O.P (4/9)

Frank Schuttert / Chianti´s Campion (0/4)

Marc Houtzager / Sterrehof´s Calimero (5/0)

Harrie Smolders / Don VHP Z (0/0)

3ª Suíça – 9 pts

Werner Muff/ Daimler (4/11)

Paul Estermann / Lorde Pepsi (0/4)

Alain Jufer / Rahmannshof Tic Tac (1/0)

Steve Guerdat / Hannah (8/0)

4º lugar Espanha- 12

5º lugar Alemanha – 14

6º lugar Irlanda – 17

7º lugar França – 20

8º lugar Canadá – 25

Resultados completos AQUI