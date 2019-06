Vitória emocionante de Martin Fuchs no Grande Prémio em Cascais (VÍDEO) 23 Junho, 2019 7:44

Terminou mais uma edição do Longines Global Champions Tour em Cascais. Ao longo de três dias, os melhores cavaleiros do mundo passaram pelo Hipódromo Manuel Possolo demonstrando perícia, destreza e profissionalismo. Contudo, um sobrepôs-se a todos os outros: Martin Fuchs (SUI) com Chaplin conquistou no sábado à noite o Grande Prémio (1,60m) com uma vantagem de 45 centésimos de segundo sobre o segundo classificado, Ben Maher (GBR) com Explosion W, completando o desempate sem faltas em 37,64s. Esta 6ª prova da 9.ª etapa do circuito mundial Longines Global Champions Tour (LGCT) teve como prize money 300.000€, sendo 99.000 € para o 1º classificado, 60.000 € para o 2º e 45.000 € para o 3º.

O irlandês Michael Duffy, vencedor da 1ª classificativa da prova Global Champions League desta edição com Mullaghdrin Touch The Stars, ocupou o 3º lugar de honra no pódio (38,58s).

A equipa London Knights, composta por Martin Fuchs e Ben Maher foram os grandes vencedores das provas da noite, tendo também conquistado o primeiro lugar na prova por equipas da Global Champions League, repetindo o triunfo alcançado na 5ª etapa em Madrid.

O melhor cavaleiro português deste circuito de Cascais, foi António Matos Almeida vencedor da prova ao cronómetro (1,45m) montando Irene van de Kwachthoeve.

Em conferência de imprensa, o vencedor do Grande Prémio, Martin Fuchs, assumiu esta como uma grande vitória, onde admitiu a importância de ter sido o último cavaleiro da ordem de entrada. O facto de ter a sua família a assistir, e de ter muitos amigos portugueses, deu-lhe ainda um sabor especial a esta conquista.

Jan Tops, presidente do Longines Global Champions Tour destacou, na conferência de imprensa do Grande Prémio, a organização portuguesa como um bom parceiro da longa data. “Estamos muito orgulhosos desta parceria, neste desporto fantástico com cavaleiros fabulosos”, mencionou o presidente.

Já para Duarte Nobre Guedes, presidente do CSI Cascais, esta foi uma noite clássica de desporto de alto nível, onde Cascais marca o calendário desportivo nacional. Duarte Nobre Guedes assumiu ainda o orgulho de receber um evento desta envergadura em Cascais.

Com 9 etapas realizadas, Pieter Devos (BEL) lidera provisoriamente o ranking do LGCT 2019 com 206 pontos, deixando o segundo lugar para Daniel Deusser (ALE) com 190 pontos, enquanto Ben Maher (GBR) com 187 pontos ocupa o terceiro lugar.

Para o ano, o circuito mundial de hipismo regressa a Cascais para a sua 15ª edição, trazendo novamente consigo os melhores cavaleiros do mundo.

A próxima etapa do LGCT será em Port Hercule no Principado do Mónaco, no dia 29 de Junho.

