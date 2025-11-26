«Vincent PS», «Bourbon» e «Ergo» entre os destaques das vendas para Portugal (VÍDEO)

Terminou esta terça-feira o leilão online de Paul Schockemöhle, que apresentou 15 garanhões de dressage com dois anos e meio.

Portugal reforçou a sua presença no mercado internacional ao adquirir três garanhões:

«Vincent PS» (Vitalis x Furst Romancier) por €57.000,

«Bourbon» (Be My Dancer x Bretton Wood) por €14.500,

«Ergo» (Escolar x Vitalis) por €11.500.

Estas aquisições destacam o crescente investimento nacional em genética de topo para a dressage.

O garanhão que atingiu os valores mais elevados do leilão foi «Volare PS« (Va Bene x Foundation x Sir Donnerhall), transaccionado por €168.000, fica na Alemanha.

O segundo preço mais elevado foi obtido por «Eliseo PS» (Escamillo x Furst Romancier), vendido para os Estados Unidos por €122.500.

Muito próximo deste valor ficou «Tomorrowland PS» (Totilas x Morricone), vendido por €121.000.

