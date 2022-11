Villamoura Champions Tour 2022: «Karonia L» soma novo triunfo

Começou a última semana do Villamoura Champions Tour com as provas de cavalos novos.

Cerca de 100 cavalos novos participaram nas provas reservadas a cavalos de 5, 6 e 7 anos da última semana deste circuito.

CAVALOS DE 7 ANOS

Tabela A c/cronómetro

Nº de Participantes: 42

Percursos sem faltas: 28

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida somou novo triunfo com a égua de 7 Anos KWPN «Karonia L» (Harley VDL x Ramiro Z) ao terminar a prova ao cronómetro sem faltas tendo registado o melhor tempo (60,44s) dos 28 conjuntos que terminara com zero pontos. Na segunda posição ficou a égua KWPN «Kalahari» (Kannan x Horizontal Sp Z.O.O) montada pelo colombiano Santiago Ortega (61,42) e o luso-brasileiro Adir Dias de Abreu fechou o pódio com Holsteins Marisha (Marius Claudius x Kermo’s White Talisman) (61,60s).

CAVALOS DE 6 ANOS

Tabela A c/cronómetro

Nº de Participantes: 42

Percursos sem faltas: 21

Nos cavalos de 6 Anos, venceu o garanhão «Lipton» (Glasgow W vh Merelsnest x Arezzo VDL) montado pelo francês Jules Orsolini. Henrique Drumond foi segundo classificado com o garanhão Vagabond II van Overiz Z.

Ficaram ainda classificados com percursos com zero pontos, os conjuntos portugueses; 5º Miguel Viana / Cooper LB; 8º Filipe Ferreira Gonçalves / Berlouke Al Z

Nos cavalos de 5 Anos «Commerald Z» montado pelo português, Henrique Drumond somou o segundo triunfo.