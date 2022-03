Villamoura Atlantic Tour terminou com vitória Italiana

Após seis semanas de provas, foi com excelentes condições climatéricas no domingo, que a edição de 2022 do Villamoura Atlantic Tour terminou, com a vitória do italiano Piergiorgio Bucci no Grande Prémio Caixa Agrícola.

Montando o castrado Holstein Cochello, Bucci conseguiu o melhor tempo no desempate (36,24s) dos três conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. O francês Julien Gonin foi segundo classificado com Valou du Lys (36,38s) e o seu compatriota Romain Dreyfus completou o pódio com Big Brother (38,24s). Em quarto lugar ficou classificado o britânico Oliver Fletcher com a égua belga Garande que penalizou quatro pontos no desempate (39,33s).

A melhor prestação nacional nesta prova foi de Duarte Seabra que ficou classificado em 7º lugar com Dourados.

Dos 42 conjuntos que alinharam neste Grande Prémio com obstáculos a 1,50m, sete terminaram o percurso inicial sem faltas.

Nas restantes provas do último domingo da edição de 2012 do Villamoura Atlantic Tour,

Destaque para a prestação de António Matos Almeida que foi 2º classificado com o garanhão Iniesta P na prova a 1,40m e vencedor com a égua Canadá Z na prova com obstáculos a 1,30m.

A organização já está a preparar o Vilamoura By Summer 2022 que vai decorrer entre 30 de Junho e 10 de Julho e para o qual estão abertas as inscrições.

