VillaMoura Atlantic Tour 2023: Victor Bettendorf fecha com chave de ouro

O VillaMoura Atlantic Tour, terminou neste domingo com uma performance notável do luxemburguês Victor Bettendorf ao conquistar o Grande Prémio “Francisco Moura in Memorian”.

Montando o castrado Simolo de La Roque Z, Victor Bettendorf conseguiu o único duplo percurso sem faltas dos cinco conjuntos que disputaram o desempate desta prova qualificativa (1,55m) para o Campeonato da Europa de Saltos 2023 em Milão, Itália. Este foi o segundo GP que o conjunto conquistou no Atlantic Tour 2023.

O francês Hugo Breul foi segundo classificado com Utahmano Alu (0/4-39,84s), enquanto o irlandês Aidan Killeen fechou o pódio com Inlaws Orinoco (0/4-39,92s). A melhor prestação nacional foi de Molly Hughes Bravo com Hhs Vancouver que ficou classificada em 13º lugar.

Dos 42 conjuntos que participaram na prova, apenas cinco ficaram apurados para a barrage.

Destaque para a prestação do atleta português, Filipe Malta da Costa, que subiu ao primeiro lugar do pódio com Iwan B ao vencer pela segunda vez a prova com desempate (1,45m), pontuável para o ranking mundial. O dinamarquês Emillk Hullundbaek com Irwin foi segundo classificado, enquanto o britânico James Smith fechou o pódio com Holly.

Os concursos de saltos regressam a Vilamoura no verão, (29/06 a 03/07 a 09 Julho) com o Vilamoura By Summer 2023, organizado igualmente pelo Clube Hípico de Vilamoura. Entre 9 e 22 de Outubro realiza-se o Vilamoura Champions Tour 2023.

Resultados completos AQUI