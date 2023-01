VillaMoura Atlantic Tour 2023: Resultados da jornada inaugural – Cavalos Novos

A jornada inaugural da primeira semana de provas do VillaMoura Atlantic Tour começou com a prova reservada a cavalos de 5 anos, uma tabela A sem cronómetro, na qual alinharam à partida 12 conjuntos. Oito conjuntos fizeram a prova sem faltas e partilharam o primeiro lugar.

Entre os vencedores ficaram classificados os portugueses Francisco Fontes (Mylo do Val du Geer), Rafael Rocha (Orelia), Ana Elias da Costa Fernandes (Millesime du Val du Geer), Mario Prieto (Canta Grande), Franciso Fontes (Balou S Lady BZ) e Miguel Viana (K Ocean’s Eleven Phs Z).

CAVALOS DE 6 ANOS

Nº de participantes: 21

Percursos sem faltas: 16

Os britânicos dominaram a prova reservada a cavalos de 6 anos, uma tabela A ao cronómetro, vencendo a prova James Smith com o garanhão KWPN Michelob, seguido de Maisy Williams com Billy Heinz ET. James Smith ocupou o terceiro lugar do pódio com Nfs Corluga.

Portugueses sem faltas: 12º Rafael Rocha (Morgan Free), Ana Elias da Costa (Full Moon) e Bernardo Moura (Hunette de Rance).

CAVALOS DE 7 ANOS

Nº de participantes: 28

Percursos sem faltas:19

Novamente o britânico James Smith arrebatou os dois primeiros lugares do pódio com as éguas Dame Diamant Z e Nfs Angelina nesta tabela A ao cronómetro, enquanto o francês Jules Orsolini ocupou o terceiro lugar com Lipton.

O britânico Chris Moyce montando Amor van het Lindehof venceu a prova disputada em duas fases seguido do alemão Hans dieter Dreher com Atleet 3. Pela Grã Bretanha Scott Brash com Walmore Sport foi terceiro.

Portugueses sem faltas: 4º Francisco Fontes (D My Dream Z), 7º Mario Prieto (Lady Ulydi), Salvador Oliveira Martins (Maputo do Pocinho), 12º Bernardo Moura (Grindelwald Duthot), 14º Miguel Viana (Koleane du Val du Geer), 16º Gonçalo Azevedo e Silva (Coupe de Amour Goedereede Z) e 17º Bernardo Moura (Gazania de Baerenrain).

