VillaMoura Atlantic Tour 2023: «NFS Angelina», «Mister Coconut» e «SES Titanic» vencedores YH European Cup

Terminaram as finais para cavalos novos do VillaMoura Atlantic Tour com as vitórias de «NFS Angelina», «Mister Coconut» e «SES Titanic» nos 5, 6 e 7 anos.

O hino da Grã Bretanha tocou para James Smith e a égua «NFS Angelina» (Arko III x Couleur Rubin) vencedora da final de cavalos de 7 anos. Na segunda posição ficou a égua SF «Ganache de Riverland» (Vagabond de La Pomme x Vigo d’Arsouilles) montada pelo francês Robin Lesqueren, enquanto o garanhão «Gaspar AS» (Baloussini x Elvis Ter Putte) foi terceiro montado pelo francês Hugo Breul. Dos 51 participantes que alinharam nesta final (CSIYH1*) com obstáculos a 1,15m apenas 6 terminaram as duas mãos com zero pontos.

Nos cavalos de 6 anos venceu o garanhão KWPN «Mister Coconut» (Carrera VDL x Coconut Grove) montado pela francesa Marie Demonte. O garanhão «Dam’s Charrano Blue» (Chacoon Blue x Caro) montado pelo dinamarquês Rikke Andersen foi segundo classificado e o castrado KWPN «McLaren TE» (Harley VDL x Numero Uno) terminou em terceiro. Alinharam nesta final 45 conjuntos, porém o desempate provou ser um desafio para os cinco primeiros classificados. Apenas três conjuntos terminaram o desempate sem faltas.

Nos cavalos de 5 anos, os britânicos ocuparam o pódio desta final, pertencendo o triunfo á égua «SES Titanic» (Imago Mail x Acord II) montada por Nicole Bavit. Alex Bishop foi segundo classificado com o castrado KWPN «Nadal Van’T Asbroek» e «NFS Belago» montado por Ciara Miller completou o pódio.

Ficaram no top ten os portugueses, Hugo Carvalho com o castrado KWPN «Nakantos» (Kannan GFE x Contos) em 6º; Francisco Fontes com a égua «Balou’s Lady BZ» (Balou du Rouet) em 8º e Marco Valente Oliveira a égua Oldenburg «Chessna» terminou em 10º lugar. Oito conjuntos terminaram o desempate sem faltas.

