VillaMoura Atlantic Tour 2023: Holandês Neils Kersten vence o penúltimo Grande Prémio

Neils Kersten, com a égua Tippy Z, venceu o penúltimo Grande Prémio da edição de 2023 do Villamoura Atlantic Tour. O cavaleiro holandês foi o mais rápido no desempate nesta prova com obstáculos a 1,50m a contar para o ranking mundial. O britânico Oliver Fletcher (Garande) e o brasileiro Bernardo Alves (Mosito van het Hellehof) conquistaram a 2ª e 3ª posições respectivamente.

Dos 38 conjuntos que participaram neste Grande Prémio patrocinado pela Moura Tours, dez com o percurso inicial sem faltas ficaram apurados para o desempate. No desempate apenas seis terminaram sem faltas.

Nesta quinta semana do Atlantic Tours, destaque para as prestações dos jovens portugueses, Tomás Gonçalves de 11 anos (Utrillo de Fruiterer) um debutante em provas internacionais que conquistou dois terceiros lugares nas provas a 1,20m na sexta e no sábado e Vera Ferreira Pinto de 14 anos, com Cortino 46 venceu uma prova disputada em duas fases e uma ao cronómetro, ambas a 1,30m.

