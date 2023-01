VillaMoura Atlantic Tour 2023: Francisco Rocha em 5ºlugar na prova de Ranking

Na primeira prova do VillaMoura Atlantic Tour a contar para o Ranking Longines (CSI3*), Francisco Rocha com Lorde do Belmonte alcançou o melhor resultado nacional tendo terminado a prova ao cronómetro com obstáculos a 1,45m, no quinto lugar. Participaram 53 conjuntos mas apenas dezassete fizeram zero pontos.

Venceu esta prova o britânico Guy William com Rouge de Revel, enquanto o holandês Niels Kersten com Tippy Z foi segundo classificado. O francês Laurent Goffinet completou o pódio com Atome des Etisses.

Na primeira prova da segunda jornada disputada ao cronométro (1,30m), o pódio foi britânico com Guy Williams e Second Chance a vencerem seguido dos seus compatriotas James Smith com Juno Rose 23 e Laura Mantel com Klein Stargette.

Melhor prestação nacional foi de Madalena Eloy com Forestelle des Cinq Chene, que ficou classificada em 7º.

Laurent Goffinet e Absolut de Lacke foram os vencedores da prova disputada em duas fases (1,40m). O holandês Mel Thijssen ocupou o segundo lugar Com Imodo e Jules Orsolini terminou em terceiro com Charlotte 198.

Uma boa prestação da portuguesa, Molly Hughes, que conseguiu ficar classificada no Top 10 com os cavalos Hhs Vancouver (7º lugar) e Hhs Catwalk (10º).

