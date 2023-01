VillaMoura Atlantic Tour 2023: Francisco Fontes vence prova de 5 Anos

Na segunda jornada para cavalos novos do VillaMoura Atlantic Tour, Francisco Fontes com Balou S Lady B Z (x Balou du Rouet) venceu a prova disputada em duas fases reservada a cavalos de 5 anos. Rafael Rocha foi segundo classificado com Orelia seguido de Mário Prieto com Canta Grande.

Na prova para cavalos de 6 anos com desempate, o vencedor foi o britânico James Smith com Michelob, seguido das suas compatriotas Maisy Williams com Billy Heinz E.T. e Laura Renwick com Rohdiamant Roxanne.

A jornada terminou com o triunfo da britânica Maisy Williams com Gold Rush, seguida do francês Jules Orsolini com Lipton. Laura Renwick completou o pódio com Labatt.

