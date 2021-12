Vilamoura recebeu os Concursos de Dressage Open e Especial 7 Dezembro, 2021 11:50

O Clube Hípico de Vilamoura, recebeu nos dias 3, 4 e 5 de Dezembro os Campeonato Open de Dressage, o CDE e o Troféu Vilamoura.

Uma competição que contou aproximadamente com 40 conjuntos, na qual ao longo de 3 dias de provas, vários conjuntos se debateram por resultados promissores. Este concurso teve Carlos Lopes como presidente e os juízes foram Frederico Pintéus, Jet van Oers e Luís Pedro Machado.

Mariana Assis da Silva com Neptuno do MT foi a vencedor da reprise Preliminar nos 3 dias (72,024%,71,072% e 70,115%).

João Pedro Miranda com Latino do Quintal venceu a Elementar na sexta-feira e sábado tendo pontuado 67,619% e 65,281%. No domingo o vencedor foi Francisco Vila Nova com Maximus com 70,885%.

Emma Howson venceu a reprise Média com Junky XL, obteve nos dois dias 67,083% e 67,250%, enquanto Maria Benedita do Couto Gonçalves foi a vencedora no domingo com Handaluza (66,334%).

Nos Avançados, Valter Gonçalves com Iakari venceu a reprise no primeiro dia com 66,958%. Duarte Silva Pires com Jaguar foi o vencedor no sábado (68,292%) e no domingo (67,572%).

Nas provas reservadas a cavalos de 6 anos, o garanhão Lusitano Lord Plus montado por João Faustino, conquistou nos dois dias da competição o 1º lugar com as excelentes notas de 79,800% e 80,600%.

Resultados completos AQUI