Vilamoura recebe Campeonato Nacional da Juventude 2020 22 Julho, 2020 9:38

Com a presença de cerca de 80 conjuntos, divididos pelos escalões de iniciados, pré-juvenis, juvenis, pré-juniores, juniores e jovens cavaleiros, os Campeonatos de Portugal da Juventude e de Jovens Cavaleiros, em Saltos de Obstáculos, organizado pelo Clube Hipico de Vilamoura, com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, vão disputar-se este fim-de-semana, dias 24, 25 e 26 de Junho, tendo como palco as pistas “Francisco Moura e Undiamo”, em Vilamoura.

Na tarde de quinta-feira (23) entre as 17h00 e 18h00, realiza-se a inspecção veterinária.

Os campeonatos arrancam na sexta-feira, dia 24, com os Iniciados a disputarem a primeira das três classificativas dos vários escalões, com a segunda a ter lugar durante o dia de sábado. A derradeira classificativa e finais dos campeonatos a ficarem reservadas para domingo, dia 26, com o final da tarde a coroar os campeões de 2020.

O evento, que decorre no palco que há bem pouco tempo recebeu a visita dos melhores cavaleiros mundiais (Vilamoura Atlantic Equestrian Tour e Vilamoura by Summer), tem como director a espanhola, Carolina Fontaneda, e como chefe de pista Bernardo Costa Cabral, responsável pelos percursos que os conjuntos vão saltar durante os três dias no Clube Hípico de Vilamoura.

Resultados completos AQUI