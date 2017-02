Vilamoura Equestrian Tour: Esperados mais de 1000 cavalos e 300 cavaleiros 13 Fevereiro, 2017 12:13

Há 1 mês que o concurso hípico Atlantic Tour não aceita mais participantes,

O 3º maior evento hípico da Europa começa amanhã, dia 14 de fevereiro, mas as incrições para a 1ª fase do evento já estão encerradas há várias semanas.

Nesta altura do ano Vilamoura é o destino eleito pela maioria dos cavaleiros da Europa, que esgotaram totalmente a lotação do concurso para as primeiras 4 semanas.

Os inúmeros pedidos de adesão, que continuam a chegar de todas as partes do mundo, já só encontram disponibilidade para as 2 últimas semanas do evento.

O Atlantic Tour 2017 realiza-se entre 14 de fevereiro e 2 abril, um total de 6 semanas em que Vilamoura vive ‘época alta’ em pleno inverno.

O prestigio internacional alcançado por este concurso é comprovado pelo ranking divulgado recentemente pela Federação Equestre Internacional: Vilamoura é o 3º lugar da Europa onde participaram maior número de conjuntos em competições, ao longo do ano de 2016.

Nesta edição 2017 são esperados mais de 1000 cavalos e 300 cavaleiros, num total de 30 nacionalidades representadas. Como fatores de atração estão também um prize-money que este ano cresceu para os 840 mil euros e a realização de 24 provas pontuáveis para o Ranking Longines da FEI e de 2 provas qualificativas para os Campeonatos da Europa 2017 e Campeonato do Mundo 2018.

Para as cerca de 15 mil pessoas que estão, de alguma forma envolvidas no evento, Vilamoura é ‘adotada’ como casa durante 1 mês e meio, transformando-se numa autêntica cidade equestre.

As unidades hoteleiras de 5 estrelas e a restauração serão fortemente beneficiadas por estes ‘novos’ moradores, com elevado poder de compra e ávidos de usufruir da condições que Vilamoura oferece.

O Vilamoura Atlantic Tour representa um forte impulso para o turismo algarvio, em plena ápoca baixa. O Centro Hípico de Vilamoura, presidido por António Moura, entidade organizadora, tem já uma estimativa do impacto económico do evento na região: com a adesão ainda maior de cavaleiros nesta edição, prevê-se que o retorno aumente para os 25 milhões de euros.

Alvo de melhorias constantes, as condições criadas para pessoas e cavalos na cidade equestre de Vilamoura impressionam pela dimensão e qualidade.

O recinto, com uma área coberta de 13.000 m2, tem 5 pistas, 960 estábulos, uma clínica e SPA para cavalos, um espaço de massagens, cabeleireiro (com manicure e pedicure), 2 restaurantes, 2 bares e várias lojas.

O concurso internacional Vilamoura Atlantic Tour 2017 tem como principais patrocinadores o Turismo de Portugal/Algarve, Câmara Municipal de Loulé, Caixa de Crédito Agrícola, Vilamoura World, Microprocessador (sistemas digitais) e Pine Cliffs.

Para mais informações:

https://www.facebook.com/VilamouraEquestrianCentre/

PR