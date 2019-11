Vilamoura Champions Tour terminou com vitória Espanhola 11 Novembro, 2019 7:34

Foi com excelentes condições climatéricas que a edição de 2019 do Vilamoura Champions Tour terminou neste domingo, com a vitória magnífica da cavaleira espanhola, Paloma Jimenez-Carmona Gonzalez, de 23 anos no Grande Prémio Turismo de Portugal.

Montando a égua SF Sherie Star (Diamant de Semilly x Jalisco B) de 13 anos, Paloma foi a única a conseguir completar o percurso inicial com obstáculos a 1,50m sem faltas em 76,33s evitando assim um desempate. O francês Jerome Hurel, vencedor do GP do domingo passado (03), foi 2º classificado com Icarus V’T Klavertje Vier (4/73,08s), enquanto o australiano Jake Hunter completou o pódio com Cleopatra (4/73,33s).

A melhor prestação nacional nesta prova foi de Hugo Tavares que ficou classificado em 8º lugar com Cicero 117 (4/76,99s).

Dos 48 conjuntos que alinharam neste Grande Prémio qualificativo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 11 terminaram a primeira mão com 4 pontos.

Nas restantes provas do último domingo da edição de 2019 do Vilamoura Champions Tour, Max O’Reilly Hyland venceu as provas de 1,35 e de 1,20 com os cavalos Dorado e Balumba Z e a britânica Jasmine Cain com Fihilithya a prova a 1,10m.

A organização já está a preparar o Vilamoura Atlantic Tour 2020 que vai decorrer entre 28 de Janeiro e 8 de Março e para o qual estão abertas as inscrições.

Com um prize money de quase um milhão de euros, o evento incluiu 19 provas que contam para o ranking Longines FEI.

Resultados – GP AQUI

Resultados completos