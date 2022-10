Vilamoura Champions Tour 2022: Guy Williams vence Grande Prémio

Terminou a segunda semana do Vilamoura Champions Tour 2022 com o triunfo do britânico Guy William no Grande Prémio (CSI3*) com obstáculos a 1,50m. Os cavaleiros britânicos brilharam ao ocupar seis posições nesta prova a contar para o ranking mundial e que distribuiu €100 mil em prize money.

Montando o castrado Ernie of Greehill Z, Guy Williams venceu esta prova com um duplo percurso sem faltas tendo registado o melhor tempo dos quatro conjuntos que terminaram com zero pontos (42,01s). O seu compatriota Adrian Speight foi segundo classificado com Millfield Baloney (42,98s), enquanto o italiano Piergiorgio Bucci fechou o pódio com Carpe Diem J&F Champblanc (43,47s).

O melhor resultado nacional nesta prova, foi de Filipe Malta da Costa com o castrado SF Elton de St. Jean que ficou classificado em nono.

No sábado, o britânico Joe Whitaker brilhou ao vencer o Pequeno Grande Prémio com Icaterina (33,11s). Filipe Malta da Costa foi segundo classificado com Iwan B (33,80s) e João Pedro Gomes completou o pódio com Dsh Cluen Castle (35,11s).

Vencedores da European Amateur Cup

Na final da European Amateur Cup a 1,30m, o cavaleiro português Vasco Escudeiro conquistou a 3ª posição com o castrado SF Story de Preuilly, numa prova que foi ganha pela britânica Helen Rees com Bianca du Rouet após uma muito disputada barrage. O irlandês Gerard Campbell foi segundo classificado com Coldplay I.

Na final da European Amateur Cup com obstáculos a 1,20m, venceu a britânica Keira Stoute com Baloutero. Marta Oliveira Viana foi segunda classificada com Jesco TH e o frances Cedric Rabot completou o pódio com Vamp du Pestel.

Resultados completos AQUI