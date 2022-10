Vilamoura Champions Tour 2022: Britânica Chloe Ashton vence Grande Prémio

Arrancou na passada segunda-feira (10) no Clube Hípico de Vilamoura, a décima edição do Vilamoura Champions Tour, que conta com um prize money superior a 234 mil euros.

Para este circuito, que reúne alguns dos melhores cavaleiros internacionais e que decorre ao longo de seis semanas, estão inscritos na primeira semana, os cracks Marc Bettinger, Piergiorgio Bucci, os irmãos Bettendorf, Roelof Bril, e James Smith que vai saltar com os cavalos da britânica Laura Renwick.

A primeira semana do circuito terminou com o triunfo de Chloe Aston com Flavie van de Helle que terminaram o desempate sem faltas tendo registado o melhor tempo (38,96s) dos quatro conjuntos que terminaram duplo zero. O italiano Piergiorgio Bucci foi segundo classificado com Blockbuster (39,48s) enquanto o eslovaco Radovan Sillo completou o pódio com Quadrosson Ask (42,19s).

O cavaleiro português Filipe Malta da Costa , foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio com Iwan B no sábado. Nenhum dos seis conjuntos que disputaram o desempate terminaram sem faltas esta prova. Malta da Costa registou o melhor tempo (0/4-35,98s) seguido do britânico James Smith com Arkuga (0/4-36,06S). O francês Stephane Frey foi terceiro classificado com Darra du Soleil (0/4-37,14s), seguida dos portugueses Francisco Rocha com Lirio do Belmonte (0/4-37,68S) e Francisco Fleming de Oliveira com Jamal F (0/8-37,15s), em quarto e quinto lugare respectivamente.

Resultados completos AQUI