Vilamoura Champions Tour 2018: Juan Carlos Garcia conquista o Grande Prémio da terceira semana 15 Outubro, 2018

Itália continua a destacar-se nas pistas de Vilamoura. Depois do sucesso de Antonio Alfonso com Riverland Redskin no Grande Prémio da semana passada, este domingo foi a vez do colombiano naturalizado italiano, Juan Carlos Garcia, vencer o Grande Prémio do CSI3* de Vilamoura montando o garanhão Holstein Cocodrillo (x Corrado I) (0/0-47,68s). O seu compatriota Filippo Codecasa foi segundo classificado com Giulio 8 (0/0-49,89s) enquanto a neozelandesa Lisa Cubitt ocupou o terceiro lugar com Unca S (0/4-45,29s).

Alinharam nesta prova 59 conjuntos, mas apenas 7 com uma primeira mão sem faltas, disputaram o desempate. No desempate, 2 conjuntos terminaram sem faltas. Nenhum dos conjuntos portugueses ficou apurado para a barrage.

António Matos Almeida foi o melhor português no Grande Prémio tendo ficando classificado em 12º lugar com Irene van de Kwachthoeve.

As britânicas Laura Renwich e Emma Stoker ganharam as provas mais importantes da penúltima jornada da terceira semana do circuito. Na prova com obstáculos a 1,45m Laura liderou a classificação com Dublin V. No Pequeno Grande Prémio (1,40m) venceu Emma Stoker com Townhead Annie.

Grande Prémio

Resultados completos