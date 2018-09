Vilamoura Champions Tour 2018: Já inscritos 900 cavalos (VÍDEO) 8 Setembro, 2018 7:35

O Centro Equestre de Vilamoura, vai receber de 27 de Setembro a 8 de Novembro, o Vilamoura Champions Tour, cujo programa é composto por seis semanas, quatro delas com de categoria de três estrelas (CSI3*), sendo as duas últimas com duas estrelas (CSI2*).

Tal como os dois primeiros circuitos desta temporada disputados no Centro Equestre de Vilamoura, o terceiro terá também uma grande participação, sendo de realçar que há dois Grandes Prémios de qualificação para o Campeonato da Europa em 2019 e Jogos Olimpicos de 2020 , assim como dois Grandes Prémios com 50.000 euros, que pontuam a dobrar para o ranking da FEI.

Recorde-se que, os dois primeiros circuitos já realizados este ano no Centro Equestre de Vilamoura, foram caracterizados pelo elevado número de participantes, pelo que para este último, embora ainda esteja a algumas semanas de começar, já tem uma participação de 900 cavalos sendo que a organização colocou um tecto de 1000 cavalos.

Entre os cavaleiros que vão viajar até ao circuito algarvio, destacamos o campeão olímpico Nick Skelton (GBR), Laura Kraut (EUA), Laura Renwick (GBR), Jessica Springsteen (EUA), Marion Hughes (IRL), Michel Hecart (FRA), Leon Thijssen (HOL), Piergiorgio Bucci (ITA), e ainda a selecção nacional que irá para o Campeonato Mundial de Tryon.

Da vizinha Espanha virão Ivan Serrano, Santiago Nuñez, Otti Verdú, Kiki de Wit, Saul Gutierrez, Armando Gonzalez Trapp ou Ari, entre outros.