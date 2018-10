Vilamoura Champions Tour 2018: Espanhol Ivan Serrano conquista quarto Grande Prémio 22 Outubro, 2018 7:19

Ivan Serrano Saez, com o cavalo SF Tam Tam du Valon, venceu este domingo o quarto Grande Prémio da edição de 2018 do Vilamoura Champions Tour, que o Centro Hípico de Vilamoura acolhe entre 30 de Setembro e 8 de Novembro. O cavaleiro espanhol foi o mais rápido nesta prova de obstáculos a 1,50m, na qual o alemão Maximilian Lill (Alemanha) com Checkers 10 e Patrick Lemmen (Holanda) com Eline Maria M conquistaram, respectivamente, a 2ª e 3ª posição.

Dos 59 conjuntos que participaram na prova, ficaram apurados para a barrage apenas sete sem qualquer falta.

Este sábado (20), também se destacou o cavaleiro português, Hugo Tavares, que alcançou o 8º lugar no Pequeno Grande Prémio, montando Phebus du Fief. O conjunto britânico composto por Chloe Aston e Amigo T foram os vencedores desta prova disputada com barrage com obstáculos a 1,45m e na qual alinharam 114 conjuntos.

A segunda parte do Vilamoura Champions Tour regressa às pistas amanhã, terça-feira (30), com as provas de cavalos novos.

