Vilamoura By Summer: Inscrições superam expectativas!

Já se contam as horas para a terceira edição do Vilamoura By Summer 2018 que que vai decorrer no Clube Hípico de Vilamoura, de 6 a 9 Julho e entre 12 e 15 de Julho, composto por dois concursos internacionais de duas estrelas com provas nacionais e um prize money de 81.400 euros distribuídos por 24 provas.

Do programa constam provas do Big Tour (1,40m), Medium Tour (1,30 e 1,20m) e Small Tour (1,10m) incluindo provas nacionais de 80cm e 1,00m assim como provas para cavalos de 4 e 5 anos. Os percursos estarão a cargo da chefe de pista espanhola, Elena Boix. Com cerca de 500 cavalos inscritos, a inspecção veterinária acontece esta quinta-feira entre as 15h30 e as 18h30.

Após a inspecção veterinária, a comissão organizadora convida os participantes, familiares e proprietários para um Welcome Drink às 19h00, no Praia na Villa, (junto à Discoteca Bliss), o novo parceiro do Vilamoura By Suymmer.

Os concursos realizam-se durante a semana deixando o sábado e domingo livres para concorrentes e famílias poderem usufruir das infra-estruturas de lazer existente em Vilamoura.

Welcome Drink

Confirmações – Lea Gomes ☎96 23 27 353