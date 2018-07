Vilamoura By Summer 2018: Jovem algarvio vence Grande Prémio 18 Julho, 2018 11:32

O circuito Vilamoura By Summer, que decorreu durante duas semanas no Clube Hípico de Vilamoura, terminou no domingo (15/07) com o triunfo do jovem algarvio, Alexandre Faustino, de 21 anos, no Grande Prémio (CSI2*) com o cavalo de desporto espanhol (CDE) Benhur das Salinas, ao alcançar o melhor tempo no desempate (35,14s) dos cinco conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. O espanhol Ignacio Astolfi foi segundo classificado com Dillan M (36,89s), enquanto o cavaleiro português António Matos Almeida fechou o pódio com Nikel de Presle (37,39s).

Classificaram-se ainda entre o top 10, os portugueses: João Chuva com HHS Washington (5º); Duarte Seabra com Twix V Overis Z (6º); Filipe Malta da Costa com Alentejo (7º); Marina Frutuoso de Melo com Cantano (8ª); Ricardo Gil Santos com Ecxotic (9º) e Luís Sabino Gonçalves com Vamos du Grand Chemin em 10º lugar. Quarenta e cinco conjuntos alinharam nesta prova, composta por 13 obstáculos e 16 esforços (1,45).

O Pequeno Grande Prémio disputado no sábado (14/07) foi ganho por António Matos Almeida com Serko de La Brosse. Luis Sabino Gonçalves ocupou o segundo lugar com Cachaca e em terceiro lugar ficou classificado o espanhol Luis Plaza – Vidal com Zetina.

