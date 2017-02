Vilamoura Atlantic Tour: James Smith brilha na 2ª jornada 15 Fevereiro, 2017 23:41

Na segunda jornada do primeiro CSIYH1* destinada a cavalos novos, do Vilamoura Atlantic Tour, o espanhol Mariano Martinez Bastida montando History foi o vencedor na prova reservada a cavalos de 5 anos disputada em duas fases. Chloe Aston (Gbr) foi segunda classificada com o garanhão belga Magic Chanti e a francesa Leslie Pelat ocupou o 3º lugar com o SF Chesnut de Riverland.

Ficaram entre os dez primeiros nesta prova, os portugueses Hugo Tavares em 6º lugar com Happy Girl T; 8º Luis Silva Fernandes com Mimosa Sobral da Costa e Pedro Escudeiro em 10º com Mira Sobral da Costa, sendo estes três cavalos propriedade da ATM Horse Trucks.



CAVALOS DE 5 ANOS

Prova: Duas Fases

Nº de participantes: 42

Percursos sem faltas: 20

Portugueses sem faltas: 15º Sandra Carreira / Conan de Hus; 16º Simão Maio Reis / História Belmonte; 19º Sandra Carreira / Gaspar 7; 20º Francisco Rocha – Chrono de Riverland.

CAVALOS DE 6 ANOS

Prova: Tabela A com Jump-Off (238.2.2a)

Nº de participantes: 58

Percursos sem faltas: 18

Laura Renwick (Gb) com Arkuga repetiu o triunfo da jornada inaugura na prova disputada com desempate. Foi o conjunto mais rápido dos 18 que terminaram o desempate sem faltas. Thierry Goffinet (Bel) foi segundo classificado com o garanhão belga Lexus-V (Clinton x Landor S) enquanto o cavaleiro português Duarte conquistou o 3º lugar com o Holstein Klasall (Casall x Contender).

CAVALOS DE 7 ANOS

Prova: Tabela A c/ Jump-Off (238.2.2a)

Nº de participantes: 42

Percursos sem faltas: 6

O britânico James Smith com o SF At First d’Authuit (Nabab de Reve x Le Tot de Semilly) foi o vencedor da prova com desempate (36,76s) em segundo lugar ficou classificada a sua compatriota Nicole Pavitt que repetiu o resultado do dia anterior montando a égua Paris 16 (36,86s). A belga Clara Lafrut foi terceira classificada com o KWPN Fape Chetak Massangana (37,60s).

A melhor prestação nacional nesta prova foi de Hugo Tavares que alcançou o 9º lugar montando o garanhão belga, Kiss de Sobral da Costa (Equistro x Wandor van de Mispelaere) compropriedade de Manuel António Sobral da Costa / ATM Horse Trucks.



